HDFC
HDFC Dátový inžinier Platy

Mediánový Dátový inžinier kompenzačný balík in India v HDFC dosahuje ₹1.61M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky HDFC. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Mediánový balík
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Celkom za rok
₹1.61M
Úroveň
E3
Základný plat
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
0 Roky
Aké sú kariérne úrovne v HDFC?

₹13.98M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový inžinier v HDFC in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,376,025. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v HDFC pre pozíciu Dátový inžinier in India je ₹1,609,140.

