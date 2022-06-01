Adresár spoločností
Hays
Hays Platy

Platy Hays sa pohybujú od $12,902 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $163,439 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Hays. Posledná aktualizácia: 9/3/2025

$160K

Predaj
Median $118K
Administratívny asistent
$35.4K
Dátový vedec
$91.7K

Grafický dizajnér
$59.3K
Ľudské zdroje
$62.7K
Projektový manažér
$56.2K
Nábor zamestnancov
$12.9K
Softvérový inžinier
$42.6K
Manažér softvérového inžinierstva
$163K
Architekt riešení
$95.9K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Hays predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $163,439. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Hays je $60,967.

Ďalšie zdroje