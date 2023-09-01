Adresár spoločností
Hashmap
Platy Hashmap sa pohybujú od $145,725 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Architekt riešení na spodnej hranici až po $235,740 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Hashmap. Posledná aktualizácia: 11/23/2025

Produktový manažér
$236K
Architekt riešení
$146K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Hashmap predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $235,740. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Hashmap je $190,732.

