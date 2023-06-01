Adresár Spoločností
Harvest Partners
Harvest Partners Platy

Platový rozsah Harvest Partners sa pohybuje od $89,445 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový manažér na spodnom konci do $241,200 pre Copywriter na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Harvest Partners. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Copywriter
$241K
Ľudské zdroje
$166K
Manažérsky konzultant
$169K

Marketing
$157K
Produktový manažér
$89.4K
Manažér programu
$159K
Personálny nábor
$159K
Softvérový inžinier
$189K
UX výskumník
$148K
FAQ

The highest paying role reported at Harvest Partners is Copywriter at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $241,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Harvest Partners is $158,790.

