Harvard University
Harvard University Architekt riešení Platy

Priemerné Architekt riešení celkové odmeňovanie in United States v Harvard University sa pohybuje od $120K do $171K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Harvard University. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Priemerná celková odmena

$136K - $155K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$120K$136K$155K$171K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Harvard University?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Harvard University in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $171,100. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Harvard University pre pozíciu Architekt riešení in United States je $120,350.

