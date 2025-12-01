Adresár spoločností
Harvard University
Harvard University Research Associate Platy

Mediánový Research Associate kompenzačný balík in United States v Harvard University dosahuje $66K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Harvard University. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Mediánový balík
company icon
Harvard University
Research Associate
Boston
Celkom za rok
$66K
Úroveň
hidden
Základný plat
$66K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Harvard University?
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Research Associate v Harvard University in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $70,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Harvard University pre pozíciu Research Associate in United States je $66,000.

Ďalšie zdroje

