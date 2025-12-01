Adresár spoločností
Harvard University
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • IT špecialista

  • Všetky platy IT špecialista

Harvard University IT špecialista Platy

Priemerné IT špecialista celkové odmeňovanie v Harvard University sa pohybuje od $43.7K do $60.8K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Harvard University. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Priemerná celková odmena

$46.8K - $55.1K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$43.7K$46.8K$55.1K$60.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 2 ďalších IT špecialista príspevkovs v spoločnosti Harvard University na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Harvard University?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených IT špecialista ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v Harvard University predstavuje ročnú celkovú odmenu $60,840. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Harvard University pre pozíciu IT špecialista je $43,680.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Harvard University

Súvisiace spoločnosti

  • University of California, San Francisco
  • Georgia Tech
  • Duke University
  • Western Governors University
  • Cornell University
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/harvard-university/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.