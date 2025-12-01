Adresár spoločností
Harvard University
Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in United States v Harvard University sa pohybuje od $72.2K do $98.9K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Harvard University. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Priemerná celková odmena

$78.3K - $92.9K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$72.2K$78.3K$92.9K$98.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Harvard University?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v Harvard University in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $98,900. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Harvard University pre pozíciu Ľudské zdroje in United States je $72,240.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Harvard University

