Harvard University
Harvard University
Priemerné Administratívny asistent celkové odmeňovanie in United States v Harvard University sa pohybuje od $66.4K do $92.8K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Harvard University. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Priemerná celková odmena

$72K - $87.2K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Harvard University?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Administratívny asistent v Harvard University in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $92,800. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Harvard University pre pozíciu Administratívny asistent in United States je $66,400.

Ďalšie zdroje

