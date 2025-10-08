Adresár spoločností
Happiest Minds Dátový inžinier Platy

Mediánový Dátový inžinier kompenzačný balík in India v Happiest Minds dosahuje ₹830K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Happiest Minds. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Mediánový balík
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
Celkom za rok
₹830K
Úroveň
C2
Základný plat
₹830K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Happiest Minds?

₹13.98M

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový inžinier v Happiest Minds in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,905,978. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Happiest Minds pre pozíciu Dátový inžinier in India je ₹829,664.

