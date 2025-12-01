Adresár spoločností
Gusto
Gusto Finančný analytik Platy

Priemerné Finančný analytik celkové odmeňovanie in Turkey v Gusto sa pohybuje od TRY 972K do TRY 1.41M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Gusto. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Priemerná celková odmena

$27K - $31.3K
Turkey
Bežný rozsah
Možný rozsah
$23.8K$27K$31.3K$34.5K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Gusto podliehajú Options 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (1.67% mesačne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (1.67% mesačne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (1.67% mesačne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (1.67% mesačne)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Gusto podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Finančný analytik v Gusto in Turkey predstavuje ročnú celkovú odmenu TRY 1,410,493. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Gusto pre pozíciu Finančný analytik in Turkey je TRY 971,936.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/financial-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.