Dátový analytik odmeňovanie in United States v Gusto dosahuje $217K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $217K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Gusto. Posledná aktualizácia: 12/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$217K
$150K
$67.5K
$0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
V spoločnosti Gusto podliehajú Options 5-ročnému harmonogramu vestingu:
20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (1.67% mesačne)
20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (1.67% mesačne)
20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (1.67% mesačne)
20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (1.67% mesačne)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Gusto podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
