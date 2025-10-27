Adresár spoločností
Gupshup
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in India v Gupshup dosahuje ₹2.36M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Gupshup. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Mediánový balík
company icon
Gupshup
Software Engineer 2
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹2.36M
Úroveň
SE2
Základný plat
₹1.87M
Stock (/yr)
₹208K
Bonus
₹281K
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Gupshup?
Najnovšie odoslané platy
Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Gupshup in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹4,064,741. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Gupshup pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹2,358,821.

