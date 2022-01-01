Adresár Spoločností
GSK
GSK Platy

Platový rozsah GSK sa pohybuje od $6,733 v celkovej kompenzácii ročne pre Predaj na spodnom konci do $392,700 pre Projektový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov GSK. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $177K
Dátový vedec
Median $86.1K
Administratívny asistent
$71.7K

Biomedicínsky inžinier
$169K
Manažér obchodných operácií
$28.8K
Obchodný analytik
$28.2K
Inžinier riadenia
$91.3K
Zákaznícky servis
$36.1K
Manažér dátovej vedy
$60.3K
Finančný analytik
$65.3K
Informatik (IT)
$59.7K
Manažérsky konzultant
$114K
Marketing
$248K
Marketingové operácie
$75.9K
Produktový dizajnér
$55.4K
Produktový manažér
$60.5K
Manažér programu
$129K
Projektový manažér
$393K
Personálny nábor
$80.6K
Regulačné záležitosti
$97.8K
Predaj
$6.7K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$105K
Manažér softvérového inžinierstva
$86.1K
Architekt riešení
$161K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v GSK je Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $392,700. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v GSK je $83,329.

