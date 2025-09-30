Adresár spoločností
Grid Dynamics
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Warsaw Metropolitan Area

Grid Dynamics Softvérový inžinier Platy v Warsaw Metropolitan Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Warsaw Metropolitan Area v Grid Dynamics sa pohybuje od PLN 83.2K za year pre T1 do PLN 389K za year pre T4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Warsaw Metropolitan Area dosahuje PLN 305K.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Grid Dynamics podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

DevOps inžinier

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Grid Dynamics in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 388,807. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Softvérový inžinier role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 304,749.

