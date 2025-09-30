Softvérový inžinier odmeňovanie in Warsaw Metropolitan Area v Grid Dynamics sa pohybuje od PLN 83.2K za year pre T1 do PLN 389K za year pre T4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Warsaw Metropolitan Area dosahuje PLN 305K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Grid Dynamics. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T1
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Grid Dynamics podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
