Grid Dynamics
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Ukraine

Grid Dynamics Softvérový inžinier Platy v Ukraine

Softvérový inžinier odmeňovanie in Ukraine v Grid Dynamics sa pohybuje od UAH 1.91M za year pre T2 do UAH 3.07M za year pre T4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Ukraine dosahuje UAH 2.56M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Grid Dynamics. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
Software Engineer
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
Senior Software Engineer
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
Staff Software Engineer
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Grid Dynamics podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

DevOps inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Grid Dynamics in Ukraine predstavuje ročnú celkovú odmenu UAH 3,493,670. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Grid Dynamics pre pozíciu Softvérový inžinier in Ukraine je UAH 2,564,765.

Ďalšie zdroje