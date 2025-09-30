Softvérový inžinier odmeňovanie in Tricity v Grid Dynamics sa pohybuje od PLN 73.3K za year pre T1 do PLN 190K za year pre T3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Tricity dosahuje PLN 72.9K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Grid Dynamics. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T1
PLN 73.3K
PLN 73.3K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
T3
PLN 190K
PLN 190K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Grid Dynamics podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
