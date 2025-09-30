Adresár spoločností
Grid Dynamics
  Platy
  Softvérový inžinier

  Všetky platy Softvérový inžinier

  Krakow Metropolitan Area

Grid Dynamics Softvérový inžinier Platy v Krakow Metropolitan Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Krakow Metropolitan Area v Grid Dynamics sa pohybuje od PLN 78.8K za year pre T1 do PLN 281K za year pre T4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Krakow Metropolitan Area dosahuje PLN 227K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Grid Dynamics. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
PLN 78.8K
PLN 78.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367
T4
Staff Software Engineer
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
PLN 599K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Grid Dynamics podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

DevOps inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Grid Dynamics in Krakow Metropolitan Area predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 303,345. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Grid Dynamics pre pozíciu Softvérový inžinier in Krakow Metropolitan Area je PLN 223,658.

Ďalšie zdroje