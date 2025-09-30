Adresár spoločností
Grid Dynamics
Grid Dynamics Softvérový inžinier Platy v Armenia

Softvérový inžinier odmeňovanie in Armenia v Grid Dynamics sa pohybuje od AMD 18.15M za year pre T2 do AMD 25.76M za year pre T4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Armenia dosahuje AMD 20.77M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Grid Dynamics. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
Software Engineer
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
Senior Software Engineer
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
Staff Software Engineer
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Grid Dynamics podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Grid Dynamics in Armenia predstavuje ročnú celkovú odmenu AMD 25,755,347. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Grid Dynamics pre pozíciu Softvérový inžinier in Armenia je AMD 20,773,854.

