Greet Technologies
Top poznatky
    • O nás

    Greet Technologies offers call center outsourcing and customer support services, emphasizing high-quality service and measurable outcomes in customer support and knowledge process outsourcing.

    http://www.greettech.com
    Webstránka
    2006
    Rok založenia
    960
    # Zamestnancov
    $100M-$250M
    Odhadovaný príjem
    Sídlo

