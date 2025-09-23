Adresár spoločností
Great Minds
Great Minds Produktový manažér Platy

Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in United States v Great Minds dosahuje $168K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Great Minds. Posledná aktualizácia: 9/23/2025

Mediánový balík
company icon
Great Minds
Product Manager
hidden
Celkom za rok
$168K
Úroveň
hidden
Základný plat
$144K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24.5K
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Great Minds?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Great Minds in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $187,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Great Minds pre pozíciu Produktový manažér in United States je $168,480.

