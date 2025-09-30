Adresár spoločností
Grant Thornton Účtovník Platy v Greater Los Angeles Area

Mediánový Účtovník kompenzačný balík in Greater Los Angeles Area v Grant Thornton dosahuje $86.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Grant Thornton. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
Celkom za rok
$86.5K
Úroveň
Senior Associate
Základný plat
$86.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Grant Thornton?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Prispieť

Zahrnuté pozície

Tax Accountant

Auditor

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Účtovník v Grant Thornton in Greater Los Angeles Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $97,270. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Grant Thornton pre pozíciu Účtovník in Greater Los Angeles Area je $86,500.

Súvisiace spoločnosti

  • RSM US
  • Marcum
  • TowneBank
  • Moss Adams
  • Wipfli
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje