  Platy
  Softvérový inžinier

  Všetky platy Softvérový inžinier

Grainger Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Grainger sa pohybuje od $107K za year pre Software Engineer I do $195K za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $139K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Grainger. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začiatočnícka úroveň)
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Grainger?

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Výskumný vedec

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Grainger in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $195,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Grainger pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $134,690.

