Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Grafana sa pohybuje od $151K za year pre Software Engineer 2 do $187K za year pre Senior Software Engineer 1. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $188K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Grafana. Posledná aktualizácia: 11/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Grafana podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu