Grafana Predaj Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Grafana. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Priemerná celková odmena

₹15.96M - ₹18.56M
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
₹14.75M₹15.96M₹18.56M₹20.64M
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Grafana podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v Grafana in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹20,643,406. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Grafana pre pozíciu Predaj in India je ₹14,745,290.

