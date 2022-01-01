Gradle Platy

Adresár spoločností
Platy Gradle sa pohybujú od $100,500 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $177,110 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Gradle. Posledná aktualizácia: 10/19/2025

Softvérový inžinier
Median $162K
Nábor zamestnancov
$101K
Predaj
$177K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Gradle predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $177,110. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Gradle je $161,500.

