Adresár spoločností
Gradient AI
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Gradient AI Platy

Platy Gradient AI sa pohybujú od $122,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $185,000 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Gradient AI. Posledná aktualizácia: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dátový vedec
Median $185K
Softvérový inžinier
Median $122K
Manažér softvérového inžinierstva
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Gradient AI predstavuje Dátový vedec s ročnou celkovou odmenou $185,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Gradient AI je $182,580.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Gradient AI

Súvisiace spoločnosti

  • SoFi
  • Snap
  • Stripe
  • Lyft
  • LinkedIn
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje