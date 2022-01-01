Adresár spoločností
Grabango
Grabango Platy

Platy Grabango sa pohybujú od $65,325 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Information Technologist (IT) na spodnej hranici až po $210,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Grabango. Posledná aktualizácia: 10/19/2025

+$58K
+$58K
+$89K
+$89K
+$20K
+$20K
+$35K
+$35K
+$22K
+$22K
Softvérový inžinier
Median $210K
Information Technologist (IT)
$65.3K
UX výskumník
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Grabango predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $210,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Grabango je $140,700.

