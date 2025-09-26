Adresár spoločností
GovTech
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Projektový manažér

  • Všetky platy Projektový manažér

GovTech Projektový manažér Platy

Mediánový Projektový manažér kompenzačný balík in Singapore v GovTech dosahuje SGD 145K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky GovTech. Posledná aktualizácia: 9/26/2025

Mediánový balík
company icon
GovTech
Project Manager
Singapore, SG, Singapore
Celkom za rok
SGD 145K
Úroveň
L2
Základný plat
SGD 114K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 31.3K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v GovTech?

SGD 211K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Projektový manažér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

ለProjektový manažér በGovTech in Singapore የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የSGD 195,953 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በGovTech ለProjektový manažér ሚና in Singapore የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ SGD 135,144 ነው።

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre GovTech

Súvisiace spoločnosti

  • Lyft
  • Intuit
  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje