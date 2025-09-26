Adresár spoločností
GovTech
  • Platy
  • Obchodný analytik

  • Všetky platy Obchodný analytik

GovTech Obchodný analytik Platy

Mediánový Obchodný analytik kompenzačný balík in Singapore v GovTech dosahuje SGD 101K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky GovTech. Posledná aktualizácia: 9/26/2025

Mediánový balík
company icon
GovTech
Business Analyst
Singapore, SG, Singapore
Celkom za rok
SGD 101K
Úroveň
-
Základný plat
SGD 101K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v GovTech?

SGD 211K

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodný analytik v GovTech in Singapore predstavuje ročnú celkovú odmenu SGD 219,618. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v GovTech pre pozíciu Obchodný analytik in Singapore je SGD 104,640.

