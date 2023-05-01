GovTech Platy

Adresár spoločností
Platy GovTech sa pohybujú od $8,514 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $163,213 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov GovTech. Posledná aktualizácia: 9/8/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $95.1K

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

DevOps inžinier

Produktový manažér
Median $105K
Dátový vedec
Median $100K

Produktový dizajnér
Median $73.2K

UX dizajnér

Obchodný analytik
Median $76.9K
Projektový manažér
Median $110K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $163K
Dátový analytik
$8.5K
Ľudské zdroje
$82.1K
Manažér programov
$117K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$69.6K
Architekt riešení
$103K

Dátový architekt

Manažér technických programov
$74.6K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v GovTech predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $163,213. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v GovTech je $95,115.

