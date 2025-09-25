Adresár spoločností
Government of Canada
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Právne

  • Všetky platy Právne

Government of Canada Právne Platy

Mediánový Právne kompenzačný balík in Canada v Government of Canada dosahuje CA$118K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Government of Canada. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Mediánový balík
company icon
Government of Canada
Legal Counsel
Ottawa, ON, Canada
Celkom za rok
CA$118K
Úroveň
LP-02
Základný plat
CA$118K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Government of Canada?

CA$226K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Právne ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Právne v Government of Canada in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$124,738. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Government of Canada pre pozíciu Právne in Canada je CA$118,448.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Government of Canada

Súvisiace spoločnosti

  • Netflix
  • Roblox
  • Facebook
  • Airbnb
  • Snap
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje