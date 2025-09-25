Adresár spoločností
Government of Canada
Government of Canada Administratívny asistent Platy

Mediánový Administratívny asistent kompenzačný balík in Canada v Government of Canada dosahuje CA$75.9K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Government of Canada. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Mediánový balík
company icon
Government of Canada
Administrative Coordinator
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
CA$75.9K
Úroveň
AS-2
Základný plat
CA$75.9K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
7 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Government of Canada?

CA$226K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Administratívny asistent at Government of Canada in Canada sits at a yearly total compensation of CA$81,358. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Government of Canada for the Administratívny asistent role in Canada is CA$72,350.

