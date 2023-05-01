Adresár spoločností
Gorilla Technology Group
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Gorilla Technology Group Platy

Platy Gorilla Technology Group sa pohybujú od $25,046 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $58,854 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Gorilla Technology Group. Posledná aktualizácia: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Median $25K
Dátový vedec
$58.9K
Produktový manažér
$33.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

66 29
66 29
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Gorilla Technology Group predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $58,854. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Gorilla Technology Group je $33,714.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Gorilla Technology Group

Súvisiace spoločnosti

  • Stripe
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • Databricks
  • Microsoft
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gorilla-technology-group/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.