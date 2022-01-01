Adresár spoločností
GoPro
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

GoPro Platy

Platy GoPro sa pohybujú od $72,563 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $291,450 pre Obchodný rozvoj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov GoPro. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Median $72.6K
Obchodný rozvoj
$291K
Dátový vedec
$139K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
101 64
Hardvérový inžinier
$97.8K
Mechanický inžinier
$187K
Produktový dizajnér
$189K
Produktový manažér
$114K
Projektový manažér
$111K
Technický programový manažér
$230K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti GoPro podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v GoPro predstavuje Obchodný rozvoj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $291,450. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v GoPro je $139,300.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre GoPro

Súvisiace spoločnosti

  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • Fitbit
  • Root Insurance
  • Take-Two Interactive Software
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gopro/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.