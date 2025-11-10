Adresár spoločností
Google
  • Platy
  • Produktový dizajnér
  • L5
  • Taiwan

Produktový dizajnér Úroveň

L5

Úrovne v Google

  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
Priemerná Ročne Celková kompenzácia
NT$143,138
Základný plat
NT$2,806,292
Akciová prémia ()
NT$1,005,045
Bonus
NT$571,835

Najnovšie platové údaje
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
