Adresár spoločností
Google
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový dizajnér
  • L4
  • India

Produktový dizajnér Úroveň

L4

Úrovne v Google

Porovnať úrovne
  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
    4. Zobraziť 3 Ďalšie úrovne
Priemerná Ročne Celková kompenzácia
₹61,889
Základný plat
₹3,585,429
Akciová prémia ()
₹1,514,130
Bonus
₹287,506

Google logo
+₹1.74M
Block logo
+₹5.05M
Robinhood logo
+₹7.75M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.05M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnovšie platové údaje
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Google

Súvisiace spoločnosti

  • Apple
  • LinkedIn
  • Affirm
  • Uber
  • Twitter
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje