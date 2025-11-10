Adresár spoločností
Google

Manažér produktového dizajnu Úroveň

L8

Úrovne v Google

Porovnať úrovne
  1. L3
  2. L4
  3. L5
    4. Zobraziť 5 Ďalšie úrovne
Priemerná Ročne Celková kompenzácia
$731,666
Základný plat
$298,333
Akciová prémia ()
$343,333
Bonus
$90,000

Google logo
+$20K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie platové údaje
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
