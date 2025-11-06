Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater London Area v Goodnotes sa pohybuje od £50.7K za year pre L2 do £74.1K za year pre L3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater London Area dosahuje £91K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Goodnotes. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
