Goodnotes
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater London Area

Goodnotes Softvérový inžinier Platy v Greater London Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater London Area v Goodnotes sa pohybuje od £50.7K za year pre L2 do £74.1K za year pre L3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater London Area dosahuje £91K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Goodnotes. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
Entry Level Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Goodnotes?

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Goodnotes in Greater London Area predstavuje ročnú celkovú odmenu £164,567. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Goodnotes pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater London Area je £89,611.

