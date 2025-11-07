Adresár spoločností
Goldman Sachs
Manažér softvérového inžinierstva Úroveň

Managing Director

Úrovne v Goldman Sachs

  1. Vice President
  2. Managing DirectorExecutive Director
  3. C Suite
Priemerná Ročne Celková kompenzácia
$646,875
Základný plat
$361,250
Akciová prémia ()
$81,500
Bonus
$204,125
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie platové údaje
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
