Goibibo Platy

Platy Goibibo sa pohybujú od $11,854 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $65,444 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Goibibo. Posledná aktualizácia: 10/16/2025

Softvérový inžinier
Median $15.6K

Backend softvérový inžinier

Produktový dizajnér
$11.9K
Produktový manažér
$60.9K

Manažér softvérového inžinierstva
$65.4K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Goibibo predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $65,444. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Goibibo je $38,255.

Ďalšie zdroje