Adresár Spoločností
Godrej
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Godrej Platy

Platový rozsah Godrej sa pohybuje od $5,923 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový analytik na spodnom konci do $75,375 pre Rozvoj obchodu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Godrej. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Rozvoj obchodu
$75.4K
Dátový analytik
$5.9K
Ľudské zdroje
$12.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

O cargo mais bem pago reportado na Godrej é Rozvoj obchodu at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $75,375. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Godrej é $12,532.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Godrej

Súvisiace spoločnosti

  • Amazon
  • Roblox
  • Lyft
  • Netflix
  • Dropbox
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje