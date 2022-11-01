Adresár spoločností
GoBolt
GoBolt Platy

Platy GoBolt sa pohybujú od $29,804 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $132,184 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov GoBolt. Posledná aktualizácia: 9/7/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $88.3K
Zákaznícky servis
$29.8K
Dátový analytik
$90.5K

Manažér softvérového inžinierstva
$132K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v GoBolt predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $132,184. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v GoBolt je $89,390.

