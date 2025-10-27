Adresár spoločností
GOAT
GOAT Manažér softvérového inžinierstva Platy

Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in United States v GOAT sa pohybuje od $247K do $345K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky GOAT. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Priemerná celková odmena

$267K - $310K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$247K$267K$310K$345K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti GOAT podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v GOAT in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $345,100. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v GOAT pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $246,500.

