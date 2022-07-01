Adresár spoločností
Glowforge
Glowforge Platy

Platy Glowforge sa pohybujú od $161,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $447,225 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Glowforge. Posledná aktualizácia: 10/19/2025

Softvérový inžinier
Median $161K
Marketing
$192K
Strojný inžinier
$211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Produktový manažér
$447K
Projektový manažér
$169K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Glowforge predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $447,225. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Glowforge je $192,135.

