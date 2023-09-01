Adresár spoločností
Globys
Globys Platy

Platy Globys sa pohybujú od $88,329 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Projektový manažér na spodnej hranici až po $229,140 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Globys. Posledná aktualizácia: 10/19/2025

Produktový manažér
$171K
Projektový manažér
$88.3K
Softvérový inžinier
$229K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Globys predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $229,140. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Globys je $170,850.

