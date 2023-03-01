Adresár spoločností
Globus Medical
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Globus Medical Platy

Platy Globus Medical sa pohybujú od $68,340 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Biomedicínsky inžinier na spodnej hranici až po $203,010 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Globus Medical. Posledná aktualizácia: 9/10/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $110K
Biomedicínsky inžinier
$68.3K
Strojný inžinier
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Produktový manažér
$179K
Projektový manažér
$166K
Predaj
$85.4K
Manažér technických programov
$203K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Globus Medical薪资最高的职位是Manažér technických programov at the Common Range Average level，年度总薪酬为$203,010。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Globus Medical的年度总薪酬中位数为$123,878。

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Globus Medical

Súvisiace spoločnosti

  • Intuit
  • Roblox
  • Lyft
  • Stripe
  • DoorDash
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje