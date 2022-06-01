GLOBO Platy

Adresár spoločností
Platy GLOBO sa pohybujú od $11,613 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $120,600 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov GLOBO. Posledná aktualizácia: 9/10/2025

Softvérový inžinier
Median $29.8K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový vedec
$99.5K
Produktový dizajnér
$11.6K

Produktový manažér
$60.1K
Manažér softvérového inžinierstva
$106K
Manažér technických programov
$121K
The highest paying role reported at GLOBO is Manažér technických programov at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $120,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GLOBO is $79,788.

