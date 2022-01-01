Adresár spoločností
Globant
Globant Platy

Platy Globant sa pohybujú od $11,235 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketing in Argentina na spodnej hranici až po $298,500 pre Obchodný rozvoj in Colombia na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Globant. Posledná aktualizácia: 9/12/2025

$160K

Softvérový inžinier
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Backend softvérový inžinier

Dátový inžinier

DevOps inžinier

Webový vývojár

Projektový manažér
Median $19.5K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $40.3K

Architekt riešení
Median $126K
Manažér technických programov
Median $190K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $196K
Účtovník
$15.9K
Administratívny asistent
$143K
Manažér obchodných operácií
$33.6K
Obchodný analytik
$46.4K
Obchodný rozvoj
$299K
Zákaznícky servis
$50.3K
Ľudské zdroje
$15.2K
Informačný technológ (IT)
$13.3K
Manažérsky konzultant
$71.9K
Marketing
$11.2K
Marketingové operácie
$52.3K
Produktový dizajnér
$46.8K
Produktový manažér
$39.4K
Manažér programov
Median $219K
Predaj
$80.4K
Predajný inžinier
$121K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Globant predstavuje Obchodný rozvoj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $298,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Globant je $46,752.

