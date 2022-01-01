GlobalLogic Platy

Adresár spoločností
Platy GlobalLogic sa pohybujú od $1,516 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Rizikový kapitalista na spodnej hranici až po $240,000 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov GlobalLogic. Posledná aktualizácia: 9/1/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Architekt riešení
Median $240K

Dátový architekt

Produktový manažér
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Manažér softvérového inžinierstva
Median $177K
Účtovník
$166K
Obchodný analytik
$22.3K
Zákaznícky servis
$36.7K
Operácie zákazníckeho servisu
$74.5K
Dátový analytik
$22.5K
Dátový vedec
$111K
Finančný analytik
$167K
Hardvérový inžinier
$27.9K
Manažérsky konzultant
$30K
Produktový dizajnér
$69.5K
Projektový manažér
$194K
Nábor zamestnancov
$98K
Predaj
$214K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$74.5K
Manažér technických programov
$124K
UX výskumník
$95.5K
Rizikový kapitalista
$1.5K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v GlobalLogic predstavuje Architekt riešení s ročnou celkovou odmenou $240,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v GlobalLogic je $74,511.

